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Греція відмовилася передавати Україні системи ППО Patriot

17:55, 26 квітня 2024
Через напружені відносини з Туреччиною Греція стурбована питанням оборони.
Греція відмовилася передавати Україні системи ППО Patriot
Фото з відкритих джерел
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Греція відмовляється передавати Україні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot або С-300. Про це повідомив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, пише Reuters.

«Греція не передаватиме Україні С-300 або Patriot. Нас запитали, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити», - зазначив Міцотакіс, відповідаючи на прохання союзників в ЄС і НАТО стосовно надання додаткової військової допомоги Києву.

Він зауважив, що ці системи є «вирішальними для наших можливостей стримування». З погляду Афін, питання оборони є особливо чутливим у зв'язку з напруженими відносинами з Туреччиною.

У понеділок міністри Європейського Союзу заявили, що шукають шляхи забезпечення України більшою протиповітряною обороною, але конкретних обіцянок щодо систем Patriot, які Київ вважає найбільш важливими, поки не зроблено.

«Нас попросили, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити», — сказав Міцотакіс, додавши, що ці системи є «критично важливими для наших можливостей стримування».

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