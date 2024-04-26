Видача паспортів чоловікам віком від 18 до 60 років за кордоном: важливе роз’яснення Паспортного сервісу

Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України, пересилання документів до закордонних філій ДП «Документ» не здійснюватиметься.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 23 квітня Кабмін постановою № 443 вніс зміни до пункту 11 Порядку реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Ця постанова 443 стосується документів, які оформлюються ДМС за заявами, отриманими ДП «Документ».

Відповідно до цих змін:

Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС (тобто, в Україні, адже територіальні органи та підрозділи ДМС знаходяться в Україні – прим. ред.).

Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу ДП «Документ» або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється.

Разом з тим, ці вимоги (тобто, вимоги стосовно пересилання та видачі – прим. ред.) не застосовуються до громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2-1—2-3, 2-7 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабміну від 27 січня 1995 р. №57.

26 квітня Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» оприлюднив роз’яснення щодо внесення змін до Постанови КМУ 678 щодо експериментального проекту з оформлення паспортних документів за кордоном.

Зазначається, що Кабінетом Міністрів України ухвалено постанову № 443 від 23 квітня 2024 року, яка вносить зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філій ДП «Документ» за кордоном.

Нові правила набрали чинності з дати опублікування Постанови 443 — 25 квітня 2024 року.

У «Паспортного сервісі» наголошують, що починаючи з 25 квітня при зверненні до сервісних центрів за кордоном необхідно звернути увагу та врахувати наступну інформацію:

Заяви-анкети які подані починаючи з 25.04.2024. Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України, пересилання документів до закордонних філій ДП «Документ» не здійснюватиметься. Категорії які зможуть отримати паспортні документи за кордоном. Ця можливість доступна тільки для осіб, визначених пунктами 2−1−2−3 та 2−7 Правил перетинання державного кордону громадянами України, за наявності відповідних підтверджуючих документі. Серед таких осіб: інваліди; опікуни над інвалідами; батьки дітей з інвалідністю; особи, які потребують постійного догляду; супроводжуючі важкохворих дітей; особи зі складових сил оборони та безпеки; постраждалі внаслідок військової агресії російської федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон. Паспортні документи які не видані станом на 25 квітня 2024 року. Видача паспортних документів громадян, які подали заявки до зазначеної дати, відбувається у порядку, що діяв до набрання чинності Постанови 443.

Нагадаємо, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призовного віку.

Міністерство закордонних справ пояснило підстави для видачі доручення на призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Нагадаємо, відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Як зазначили у МЗС, тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття чинності законом про посилення мобілізації 18 травня. «Ми прагнемо уберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана» - пояснили у МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Додамо, представники Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі заявили, що не їм коментувати рішення українського уряду.

Також повідомлялося, що у Варшаві чоловіки призовного віку вишикувалися у величезні черги у центрі видачі паспортів.

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