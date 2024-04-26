Дистанційних документів для чоловіків призовного віку за кордоном не буде, – Михайло Подоляк

За словами Михайла Подоляка, позиція держави щодо обмежень для чоловіків за кордоном – чітка, дистанційних документів не буде.

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Держава утримується від надання чоловікам призовного віку можливості отримати дистанційні документи за кордоном. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «24 каналу».

За його, українцям слід очікувати додаткових пояснень щодо роботи консульських служб, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності. Однак, незважаючи на це, позиція держави лишається стійкою: документи будуть видаватися тільки на території України.

«Є абсолютно чітка позиція держави - дистанційних документів не буде. Будь ласка, приїздіть, отримайте ці документи на місці», - підкреслив радник керівника Офісу президента.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою № 443 вніс зміни до пункту 11 Порядку реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Зокрема, паспорти у порядку, що діяв до заборони, зможуть отримати:

Особи з інвалідністю, якщо вони мають відповідне посвідчення або пенсійне посвідчення, що підтверджує їхній статус, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Особи, які супроводжують дружину чи чоловіка з інвалідністю для виїзду за кордон, якщо є документи, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність.

Особи, які супроводжують одного з батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I або II групи для виїзду за кордон, за умови наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання.

Особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I або II групи і супроводжують їх для виїзду за кордон, за наявності відповідних документів про отримання компенсації на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, а також акта встановлення факту здійснення догляду.

Батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років, за умови наявності відповідних документів, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність та висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу у постійному догляді або у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд.

Батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи зможуть отримати паспорти за наявності свідоцтва про народження та документів, що підтверджують інвалідність.

Баби, діди, брати, сестри, мачухи, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю, зможуть отримати паспорти, якщо доведуть свою належність до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу, та підтвердять родинні зв'язки.

Особи, які потребують постійного догляду, отримають паспорти, якщо будуть супроводжуватися членом сім'ї першого ступеня споріднення і доведуть потребу у догляді.

Опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, отримають паспорти за наявності відповідного рішення суду або доказів родинних зв'язків.

Особи з інвалідністю або інші особи, які проживають у закладах догляду, також матимуть можливість отримати паспорти за умови супроводу працівників цих закладів.

Крім того, ми писали, що чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України, пересилання документів до закордонних філій ДП «Документ» не здійснюватиметься.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Додамо, представники Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі заявили, що не їм коментувати рішення українського уряду.

Також повідомлялося, що у Варшаві чоловіки призовного віку вишикувалися у величезні черги у центрі видачі паспортів.

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