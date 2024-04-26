Дистанційних документів для чоловіків призовного віку за кордоном не буде, – Михайло Подоляк

12:01, 26 квітня 2024
За словами Михайла Подоляка, позиція держави щодо обмежень для чоловіків за кордоном – чітка, дистанційних документів не буде.
Фото з відкритих джерел
Держава утримується від надання чоловікам призовного віку можливості отримати дистанційні документи за кордоном. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «24 каналу».
За його, українцям слід очікувати додаткових пояснень щодо роботи консульських служб, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності. Однак, незважаючи на це, позиція держави лишається стійкою: документи будуть видаватися тільки на території України.
«Є абсолютно чітка позиція держави - дистанційних документів не буде. Будь ласка, приїздіть, отримайте ці документи на місці», - підкреслив радник керівника Офісу президента.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою № 443 вніс зміни до пункту 11 Порядку реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Зокрема, паспорти у порядку, що діяв до заборони, зможуть отримати:
- Особи з інвалідністю, якщо вони мають відповідне посвідчення або пенсійне посвідчення, що підтверджує їхній статус, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.
- Особи, які супроводжують дружину чи чоловіка з інвалідністю для виїзду за кордон, якщо є документи, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність.
- Особи, які супроводжують одного з батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I або II групи для виїзду за кордон, за умови наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання.
- Особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I або II групи і супроводжують їх для виїзду за кордон, за наявності відповідних документів про отримання компенсації на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, а також акта встановлення факту здійснення догляду.
- Батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років, за умови наявності відповідних документів, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність та висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу у постійному догляді або у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд.
- Батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи зможуть отримати паспорти за наявності свідоцтва про народження та документів, що підтверджують інвалідність.
- Баби, діди, брати, сестри, мачухи, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю, зможуть отримати паспорти, якщо доведуть свою належність до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу, та підтвердять родинні зв'язки.
- Особи, які потребують постійного догляду, отримають паспорти, якщо будуть супроводжуватися членом сім'ї першого ступеня споріднення і доведуть потребу у догляді.
- Опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, отримають паспорти за наявності відповідного рішення суду або доказів родинних зв'язків.
- Особи з інвалідністю або інші особи, які проживають у закладах догляду, також матимуть можливість отримати паспорти за умови супроводу працівників цих закладів.
Крім того, ми писали, що чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України, пересилання документів до закордонних філій ДП «Документ» не здійснюватиметься.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.
Додамо, представники Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі заявили, що не їм коментувати рішення українського уряду.
Також повідомлялося, що у Варшаві чоловіки призовного віку вишикувалися у величезні черги у центрі видачі паспортів.
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