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Google Meet дозволив переносити відеодзвінки з одного пристрою на інший без переривання звʼязку

15:12, 26 квітня 2024
Відтепер користувач зможе розпочати виклик Meet на смартфоні чи планшеті, а потім за потреби плавно перенести його на ноутбук.
Google Meet дозволив переносити відеодзвінки з одного пристрою на інший без переривання звʼязку
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У сервісі відеотелефонного звʼязку Google Meet з’явилась нова функція, завдяки якій дзвінки можна переносити на інший пристрій без переривання звʼязку. Про це повідомляє Google.

Відтепер користувач зможе розпочати виклик Meet на смартфоні чи планшеті, а потім за потреби плавно перенести його на ноутбук.

Після оновлення застосунку Google Meet користувачі під час чергового дзвінка зможуть помітити нову опцію Switch here або «Переключитися тут». Вибір цієї піктограми перенесе дзвінок на інший пристрій, не перериваючи його.

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