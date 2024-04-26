Google Meet разрешил переносить видеозвонки с одного устройства на другое без прерывания связи

Теперь пользователь сможет начать вызов Meet на смартфоне или планшете, а затем при необходимости плавно перенести его на ноутбук.

В сервисе видеотелефонной связи Google Meet появилась новая функция, благодаря которой вызовы можно переносить на другое устройство без прерывания связи. Об этом сообщает Google.

Теперь пользователь сможет начать вызов Meet на смартфоне или планшете, а затем при необходимости плавно перенести его на ноутбук.

После обновления приложения Google Meet пользователи во время очередного вызова могут заметить новую опцию Switch here или «Переключиться здесь». Выбор этого значка перенесет вызов на другое устройство, не прерывая его.

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