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Предусмотрена ли компенсация работодателям расходов, связанных с уплатой ЕСВ в связи с созданием нового рабочего места

07:52, 11 мая 2024
Право на компенсацию в размере фактических расходов имеет работодатель, трудоустраивающий на новое рабочее место сроком не менее двух лет по направлению центра занятости зарегистрированных безработных.
Предусмотрена ли компенсация работодателям расходов, связанных с уплатой ЕСВ в связи с созданием нового рабочего места
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Государственная налоговая служба разъяснила, предусмотрена ли компенсация работодателям расходов, связанных с уплатой единого взноса в связи с созданием нового рабочего места.

Так, согласно п. 2 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства его действие распространяется на работодателей, которые одновременно: являются субъектами малого предпринимательства; создают новые рабочие места и трудоустраивают на них зарегистрированных безработных путем заключения трудового договора.

Право на компенсацию в размере фактических расходов имеет работодатель, трудоустраивающий на новое рабочее место сроком не менее двух лет по направлению центра занятости зарегистрированных безработных (п. 3 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства).

Зарегистрированный безработный может быть трудоустроен у работодателя с выплатой компенсации за него один раз в пять лет при условии, что он в соответствующем пятилетнем периоде не был трудоустроен каким-либо работодателем с предоставлением ему компенсаций, предусмотренных Законом Украины от 05.07.2012 № 5067-VI «О занятости населения» (кроме профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации безработного) (п. 4 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства).

Компенсация выплачивается за каждый нечетный месяц работы со дня трудоустройства зарегистрированного безработного. Общая продолжительность выплаты компенсации составляет 12 месяцев в течение двух лет (п. 6 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства).

Пунктом 9 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства, в частности, предусмотрено, что в случае увольнения работника, за которого выплачивалась компенсация, до истечения двухлетнего срока со дня трудоустройства по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 36 (прекращение трудового договора по соглашению сторон) или п. 1 ч. 1 ст. 40 (расторжение трудового договора в случае изменений в организации производства и труда, в частности ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников) КЗоТ, сумма выплаченных средств возвращается в полном объеме в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы или Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в зависимости от источника финансирования компенсации, кроме случая, когда на его рабочее место работодателем трудоустроен другой зарегистрированный безработный по направлению центра занятости до окончания двухлетнего срока.

Выплата компенсации сохраняется в случае, если другой зарегистрированный безработный трудоустроен на место уволенного работника в срок, не превышающий 60 календарных дней.

Продолжительность выплаты компенсации и срока трудоустройства исчисляются суммарно с даты трудоустройства первого безработного, учитывая сроки выплаченной компенсации и перерыва между трудоустройством безработных.

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