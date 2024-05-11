Предусмотрена ли компенсация работодателям расходов, связанных с уплатой ЕСВ в связи с созданием нового рабочего места

Право на компенсацию в размере фактических расходов имеет работодатель, трудоустраивающий на новое рабочее место сроком не менее двух лет по направлению центра занятости зарегистрированных безработных.

Государственная налоговая служба разъяснила, предусмотрена ли компенсация работодателям расходов, связанных с уплатой единого взноса в связи с созданием нового рабочего места.

Так, согласно п. 2 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства его действие распространяется на работодателей, которые одновременно: являются субъектами малого предпринимательства; создают новые рабочие места и трудоустраивают на них зарегистрированных безработных путем заключения трудового договора.

Право на компенсацию в размере фактических расходов имеет работодатель, трудоустраивающий на новое рабочее место сроком не менее двух лет по направлению центра занятости зарегистрированных безработных (п. 3 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства).

Зарегистрированный безработный может быть трудоустроен у работодателя с выплатой компенсации за него один раз в пять лет при условии, что он в соответствующем пятилетнем периоде не был трудоустроен каким-либо работодателем с предоставлением ему компенсаций, предусмотренных Законом Украины от 05.07.2012 № 5067-VI «О занятости населения» (кроме профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации безработного) (п. 4 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства).

Компенсация выплачивается за каждый нечетный месяц работы со дня трудоустройства зарегистрированного безработного. Общая продолжительность выплаты компенсации составляет 12 месяцев в течение двух лет (п. 6 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства).

Пунктом 9 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства, в частности, предусмотрено, что в случае увольнения работника, за которого выплачивалась компенсация, до истечения двухлетнего срока со дня трудоустройства по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 36 (прекращение трудового договора по соглашению сторон) или п. 1 ч. 1 ст. 40 (расторжение трудового договора в случае изменений в организации производства и труда, в частности ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников) КЗоТ, сумма выплаченных средств возвращается в полном объеме в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы или Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в зависимости от источника финансирования компенсации, кроме случая, когда на его рабочее место работодателем трудоустроен другой зарегистрированный безработный по направлению центра занятости до окончания двухлетнего срока.

Выплата компенсации сохраняется в случае, если другой зарегистрированный безработный трудоустроен на место уволенного работника в срок, не превышающий 60 календарных дней.

Продолжительность выплаты компенсации и срока трудоустройства исчисляются суммарно с даты трудоустройства первого безработного, учитывая сроки выплаченной компенсации и перерыва между трудоустройством безработных.

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