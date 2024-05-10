В Хмельницком судили помощника священника за избиение военного в храме

Хмельницкий суд признал виновным послушника и назначил наказание в виде пробационного надзора сроком на 1 год 6 месяцев.

Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор помощнику священника Игорю Слободяну, который избил военного в храме города в апреле 2023 года.

Как сообщает «Суспільне», суд признал Игоря Слободяна виновным в нанесении Артуру Ананьеву - на тот момент военнослужащему, а ныне действующему армейцу - умышленного легкого телесного повреждения.

Суд постановил признать виновным Слободяня в совершении правонарушения по части второй статьи 125 Уголовного кодекса Украины и назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком на 1 год 6 месяцев. Это означает, что он должен будет сообщать органы пробации о своих действиях, не выезжать из страны без разрешения, а также выполнять установленные программой мероприятия.

В судебном решении также указано возмещение материального и морального вреда потерпевшему. В общем Игорю Слободяну придется заплатить 87 тысяч 924 гривны 80 копеек в пользу Артура Ананьева.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Хмельницкий апелляционный суд в течение 30 дней со дня провозглашения приговора.

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