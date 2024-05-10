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В Хмельницькому судили помічника священника за побиття військового у храмі

17:16, 10 травня 2024
Хмельницький суд визнав винним послушника та призначив покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на 1 рік 6 місяців.
В Хмельницькому судили помічника священника за побиття військового у храмі
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Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок помічнику священника Ігорю Слободяну, який побив військового у храмі міста у квітні 2023 року.

Як повідомляє «Суспільне», суд визнав Ігоря Слободяна винним у нанесенні Артуру Ананьєву — на той момент військовослужбовцю, а нині діючому армійцю — умисного легкого тілесного ушкодження.

Суд ухвалив визнати винним Слободяня у вчиненні правопорушення за частиною другою статті 125 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на 1 рік 6 місяців. Це означає, що він повинен буде повідомляти органи пробації про свої дії, не виїжджати з країни без дозволу, а також виконувати встановлені програмою заходи.

У судовому рішенні також зазначено відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілому. Загалом Ігорю Слободяну доведеться сплатити 87 тисяч 924 гривні 80 копійок на користь Артура Ананьєва.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення вироку.

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