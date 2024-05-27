В Одесском ТЦК за $4,5-7 тысяч обозначили непригодными в Реестре «Оберег» по меньшей мере 138 военнообязанных, — ГБР

Чиновник ТЦК организовал многомиллионную схему заработка на уклонянтах.

Госбюро расследований разоблачило многомиллионную схему заработка на уклонистах в Одесском ТЦК.

По данным ГБР, чиновник Приморского РТЦК и СП Одессы организовал ее в июле 2023 года для желающих избежать мобилизации.

Как стало известно, начальник отдела несанкционированно начал вмешиваться в работу реестра военнообязанных «Оберег» и в общей сложности «откорректировал» данные по 138 военнообязанным, сделав их непригодными для военной службы.

Такая услуга стоила уклонистам от 4,5 до 7 тыс. долларов США и позволяла фигуранту заработать не менее миллиона долларов США.

ГБР установило всех лиц, успевших воспользоваться схемой. Часть из них успела уехать за границу.

Чиновнику сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины), решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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