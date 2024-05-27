В Одеському ТЦК за $4,5-7 тисяч позначили непридатними у Реєстрі «Оберіг» щонайменше 138 військовозобов'язаних, — ДБР

Посадовець ТЦК організував багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах.

Фото: ДБР

Держбюро розслідувань викрило багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах в Одеському ТЦК.

За даними ДБР, посадовець Приморського РТЦК і СП Одеси організував її у липні 2023 для охочих уникнути мобілізації.

Як стало відомо, начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу реєстру військовозобов'язаних «Оберіг» та загалом «відкоригував» дані щодо 138 військовозобов’язаних, зробивши їх непридатними для військової служби.



Така послуга коштувала ухилянтам від 4,5 до 7 тис. доларів США та надавала змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів США.



ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористались схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон.

Посадовцю повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України), вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.



Йому загрожує до 15 років увʼязнення.

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