Німецького ексофіцера відправили за ґрати за шпигунство на користь росії

Ексвійськовий Німеччини передавав дані російській розвідці.

Джерело фото: DW

Колишнього німецького військового офіцера засудили до трьох з половиною років позбавлення волі за шпигунство на користь російської розвідки. Про це повідомляє DW.

Вищий регіональний суд Дюссельдорфа визнав 54-річного Томаса Х. винним у шпигунстві. Суд встановив, що він передав інформацію, яку отримав під час своєї професійної діяльності, російській розвідці.

Федеральна прокуратура Німеччини заявила, що обвинувачений фотографував документи про системи боєприпасів та авіаційні технології, а потім передавав ці матеріали російському консульству у Бонні. Томас Х., який мав звання капітана і працював у закупівельному агентстві Бундесверу, визнав у квітні, що висунуті проти нього обвинувачення були «переважно» точними.

Його заарештували в серпні минулого року в місті Кобленц після того, як він звернувся до російського генерального консульства у Бонні та посольства у Берліні, запропонувавши їм інформацію. За словами обвинуваченого, він зробив це через занепокоєння щодо можливого загострення війни в Україні. Томас Х. стверджував, що був особливо стурбований постачанням Німеччиною важкого озброєння Україні, що могло, на його думку, «втягнути її в конфлікт».

Колишній офіцер надав росіянам інформацію, сподіваючись отримати завчасне попередження про можливу «ядерну ескалацію» та забезпечити безпеку своєї родини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.