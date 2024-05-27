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Німецького ексофіцера відправили за ґрати за шпигунство на користь росії

17:54, 27 травня 2024
Ексвійськовий Німеччини передавав дані російській розвідці.
Німецького ексофіцера відправили за ґрати за шпигунство на користь росії
Джерело фото: DW
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Колишнього німецького військового офіцера засудили до трьох з половиною років позбавлення волі за шпигунство на користь російської розвідки. Про це повідомляє DW.

Вищий регіональний суд Дюссельдорфа визнав 54-річного Томаса Х. винним у шпигунстві. Суд встановив, що він передав інформацію, яку отримав під час своєї професійної діяльності, російській розвідці.

Федеральна прокуратура Німеччини заявила, що обвинувачений фотографував документи про системи боєприпасів та авіаційні технології, а потім передавав ці матеріали російському консульству у Бонні. Томас Х., який мав звання капітана і працював у закупівельному агентстві Бундесверу, визнав у квітні, що висунуті проти нього обвинувачення були «переважно» точними.

Його заарештували в серпні минулого року в місті Кобленц після того, як він звернувся до російського генерального консульства у Бонні та посольства у Берліні, запропонувавши їм інформацію. За словами обвинуваченого, він зробив це через занепокоєння щодо можливого загострення війни в Україні. Томас Х. стверджував, що був особливо стурбований постачанням Німеччиною важкого озброєння Україні, що могло, на його думку, «втягнути її в конфлікт».

Колишній офіцер надав росіянам інформацію, сподіваючись отримати завчасне попередження про можливу «ядерну ескалацію» та забезпечити безпеку своєї родини.

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