Україна підпише двосторонню безпекову угоду з Іспанією

Володимир Зеленський прибув до Іспанії, там він проведе переговори з Педро Санчесом.

Джерело фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії, де підпише двосторонню безпекову угоду та проведе переговори з Прем’єр-міністром Педро Санчесом. Про це він повідомив 26 травня.

За його словами, сторони будуть говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових.

«Попереду в нас два саміти: Саміт миру та Саміт Європейської ради. Узгодимо наші кроки, щоб кожен з них дав конкретні результати», - наголосив Президент.

Окрім того, Володимира Зеленського прийме Його Величністю Король Феліпе VI. Також український лідер зустрінеться з головами палат і фракцій іспанського парламенту.

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