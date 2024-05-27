Украина подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Испанией

Владимир Зеленский прибыл в Испанию, там он проведет переговоры с Педро Санчесом.

Источник фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию, где подпишет двустороннее соглашение о безопасности и проведет переговоры с Премьер-министром Педро Санчесом. Об этом он сообщил 26 мая.

По его словам, стороны будут говорить о продолжении оборонного сотрудничества, подготовке нового пакета военной помощи, тренировке украинских военных.

«Впереди у нас два саммита: Саммит мира и Саммит Европейского совета. Согласуем наши шаги, чтобы каждый из них дал конкретные результаты», - подчеркнул Президент.

Кроме того, Владимира Зеленского примет Его Величество Король Фелипе VI. Также украинский лидер встретится с главами палат и фракций испанского парламента.

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