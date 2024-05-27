Немецкого экс-офицера отправили за решетку за шпионаж в пользу россии

Экс-военный Германии передавал данные российской разведке.

Источник фото: DW

Бывшего немецкого военного офицера приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за шпионаж в пользу российской разведки. Об этом сообщает DW.

Высший региональный суд Дюссельдорфа признал 54-летнего Томаса Х. виновным в шпионаже. Суд установил, что он передал информацию, которую получил во время своей профессиональной деятельности, российской разведке.

Федеральная прокуратура Германии заявила, что обвиняемый фотографировал документы о системах боеприпасов и авиационных технологиях, а затем передавал эти материалы российскому консульству в Бонне. Томас Х., который имел звание капитана и работал в закупочном агентстве Бундесвера, признал в апреле, что выдвинутые против него обвинения были «в основном» точными.

Его арестовали в августе прошлого года в городе Кобленц после того, как он обратился в российское генеральное консульство в Бонне и посольство в Берлине, предложив им информацию. По словам обвиняемого, он сделал это из-за беспокойства относительно возможного обострения войны в Украине. Томас Х. утверждал, что был особенно обеспокоен поставками Германией тяжелого вооружения Украине, что могло, по его мнению, «втянуть ее в конфликт».

Бывший офицер предоставил россиянам информацию, надеясь получить заблаговременное предупреждение о возможной «ядерной эскалации» и обеспечить безопасность своей семьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.