Отключение света 13 июня: в Укрэнерго сообщили, когда не будет электроэнергии

Ограничения потребления электроэнергии будут действовать по всей Украине.

В четверг, 13 июня, в Украине снова будут действовать графики отключения света. Впрочем, по сравнению с предыдущими днями без электричества украинцы будут недолго – всего несколько часов.

Так, ограничения по потреблению электроэнергии будут действовать по всей Украине с 20:00 до 22:00.

Отмечается, что из-за непогоды на утро обесточены 173 населенных пункта в шести областях. Кроме того, импорт запланирован из пяти стран.

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