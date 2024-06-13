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Відключення світла 13 червня: в Укренерго повідомили, коли не буде електроенергії

11:19, 13 червня 2024
Обмеження щодо споживання електроенергії будуть діяти по всій Україні.
Відключення світла 13 червня: в Укренерго повідомили, коли не буде електроенергії
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У четвер, 13 червня, в Україні знову будуть діяти графіки відключення світла. Втім, порівняно з попередніми днями без електрики українці будуть недовго - лише кілька годин.

Так, обмеження щодо споживання електроенергії будуть діяти по всій Україні з 20:00 до 22:00. 

Зазначається, що через негоду на ранок знеструмлені 173 населені пункти в шести областях. Крім того, імпорт заплановано з 5 країн.  

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