Відключення світла 13 червня: в Укренерго повідомили, коли не буде електроенергії

Обмеження щодо споживання електроенергії будуть діяти по всій Україні.

У четвер, 13 червня, в Україні знову будуть діяти графіки відключення світла. Втім, порівняно з попередніми днями без електрики українці будуть недовго - лише кілька годин.

Так, обмеження щодо споживання електроенергії будуть діяти по всій Україні з 20:00 до 22:00.

Зазначається, що через негоду на ранок знеструмлені 173 населені пункти в шести областях. Крім того, імпорт заплановано з 5 країн.

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