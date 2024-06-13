В Киеве прокурора подозревают в присвоении миллионов гривен, которые были вещественными доказательствами

Средства прокурор изъял при обыске и хранил в служебном кабинете.

В Киеве 12 июня сообщили о подозрении прокурору одной из окружных прокуратур столицы в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, будучи прокурором в уголовном производстве, подозреваемый завладел денежными средствами на сумму более 4,2 млн грн, которые были признаны вещественными доказательствами. Эти средства он изъял при обыске и хранил в служебном кабинете.

Прокуроры ходатайствовали об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в сумме 4,2 млн грн, но суд принял решение о применении к нему личного обязательства.

В ОГП заявили, что прокуратура будет оспаривать это решение.

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