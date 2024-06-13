У Києві прокурора підозрюють у привласненні мільйонів гривень, які були речовими доказами

Кошти прокурор вилучив під час обшуку та зберігав у службовому кабінеті.

У Києві 12 червня повідомили про підозру прокурору однієї з окружних прокуратур столиці у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, будучи прокурором у кримінальному провадженні, підозрюваний заволодів грошовими коштами у сумі понад 4,2 млн грн, які були визнані речовими доказами. Ці кошти він вилучив під час обшуку та зберігав у службовому кабінеті.

Прокурори клопотали про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у сумі 4,2 млн грн, але суд ухвалив рішення про застосування щодо нього особистого зобов’язання.

В ОГП заявили, що прокуратура оскаржуватиме це рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.