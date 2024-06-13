На Київщині підрядник заволодів понад 450 тис грн під час будівництва каналізаційної мережі

Роботи підрядник виконав неякісно, не в повному обсязі, а також суттєво завищив їх вартість та кількість використаних матеріалів у звітних документах.

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На Київщині правоохоронці повідомили про підозру директору товариства за фактами заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, упродовж 2019-2021 років з товариством з обмеженою відповідальністю укладено договори з будівництва зовнішньої каналізаційної мережі в одному з сіл Бучанського району.

Передбачені проєктно-кошторисною документацією роботи підрядник виконав неякісно, не в повному обсязі, а також суттєво завищив їх вартість та кількість використаних матеріалів у звітних документах.

Внаслідок цього товариство безпідставно отримало на свої рахунки понад 450 тисяч гривень бюджетних коштів.

Стосовно інженера технагляду, який достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, погодив та підписав акт приймання виконаних будівельних робіт, обвинувальний акт розглядається у суді. Його дії кваліфіковано як пособництво у заволодінні чужим майном та службове підроблення.

Також наразі вживаються заходи щодо відшкодування завданих територіальній громаді збитків шляхом подання відповідного позову в інтересах держави.

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