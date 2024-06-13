В Киевской области подрядчик завладел более 450 тыс грн во время строительства канализационной сети

Работы подрядчик проделал некачественно, не в полном объеме, а также существенно завысил их стоимость и количество использованных материалов в отчетных документах.

Фото иллюстративное

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении директору общества по фактам завладения бюджетными средствами и служебного подлога.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в течение 2019-2021 годов с обществом с ограниченной ответственностью заключены договоры по строительству внешней канализационной сети в одном из сел Бучанского района.

Предусмотренные проектно-сметной документацией работы, подрядчик выполнил некачественно, не в полном объеме, а также существенно завысил их стоимость и количество использованных материалов в отчетных документах.

В результате общество безосновательно получило на свои счета более 450 тысяч гривен бюджетных средств.

Что касается инженера технадзора, который достоверно зная, что работы выполнены не в полном объеме, согласовал и подписал акт приемки выполненных строительных работ, обвинительный акт рассматривается в суде. Его действия квалифицированы как пособничество в завладении чужим имуществом и служебный подлог.

Также сейчас принимаются меры по возмещению нанесенного территориальному обществу ущерба путем подачи соответствующего иска в интересах государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.