В Харькове мужчина в запрещенной соцсети распространял коммунистическую символику и портреты «вождей»

Мужчина публиковал в Интернете материалы с прославлением коммунистического режима.

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В Харькове разоблачили 52-летнего поклонника СССР. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, харьковчанин распространял на просторах Интернет публикации с пропагандой коммунистического тоталитарного режима.

В большинстве своем свои мысли он высказывал в запрещенной в Украине соцсети «Вконтакте».

В частности он распространял материалы с коммунистической символикой в ​​виде герба СССР и портретов Ленина и Сталина.

Экспертиза подтвердила, что его публикации содержали изображения, использование которых запрещено Законом Украины "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов в Украине и запрете их символики".

Мужчину задержали.

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