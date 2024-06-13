В Харькове мужчина в запрещенной соцсети распространял коммунистическую символику и портреты «вождей»

В Харькове разоблачили 52-летнего поклонника СССР. Об этом сообщает областная прокуратура.
По данным следствия, харьковчанин распространял на просторах Интернет публикации с пропагандой коммунистического тоталитарного режима.
В большинстве своем свои мысли он высказывал в запрещенной в Украине соцсети «Вконтакте».
В частности он распространял материалы с коммунистической символикой в виде герба СССР и портретов Ленина и Сталина.
Экспертиза подтвердила, что его публикации содержали изображения, использование которых запрещено Законом Украины "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов в Украине и запрете их символики".
Мужчину задержали.
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