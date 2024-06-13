Кабмин внес изменения в порядок осмотра водителей на предмет опьянения

Осмотр водителя в учреждении здравоохранения проводится в любое время суток, в том числе с применением тестов на содержание наркотического средства или психотропного вещества.

Кабмин на заседании 13 июня внес изменения в Порядок направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции, и проведение такого осмотра.

Напомним, что в соответствии с действующей редакцией Порядка от 17 декабря 2008 г. №1103 осмотр водителя транспортного средства в заведении здравоохранения проводится в любое время суток с применением специальных технических средств (законодательно регулируемых средств измерительной техники, отвечающих требованиям законодательства о метрологию и метрологическую деятельность).

В свою очередь, Кабмин добавил положение, согласно которому осмотр водителя в учреждении здравоохранения может проводиться с применением тестов на содержание наркотического средства или психотропного вещества в организме лица.

При положительном результате теста обязательно подтверждение наличия наркотического средства или психотропного вещества лабораторным исследованием.

Текст соответствующего постановления КМУ еще не опубликован.

Автор: Наталя Мамченко

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