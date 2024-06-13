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Кабмін вніс зміни щодо порядку огляду водіїв на предмет сп’яніння

18:30, 13 червня 2024
Огляд водія в закладі охорони здоров’я проводиться в будь-який час доби у тому числі із застосуванням тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини.
Кабмін вніс зміни щодо порядку огляду водіїв на предмет сп’яніння
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Кабмін на засіданні 13 червня вніс зміни до Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду.

Нагадаємо, що відповідно до чинної редакції Порядку від 17 грудня 2008 р. № 1103 огляд водія транспортного засобу в закладі охорони здоров’я проводиться в будь-який час доби із застосуванням спеціальних технічних засобів (законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність).

В свою чергу, Кабмін додав положення відповідно до якого огляд водія в закладі охорони здоров’я може проводитися із застосуванням тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи.

При позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичного засобу або психотропної речовини лабораторним дослідженням.

Текст відповідної постанови КМУ ще не опубліковано.

Автор: Наталя Мамченко 

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