У Харкові чоловік у забороненій соцмережі поширював комуністичну символіку та портрети «вождів»

Чоловік публікував в Інтернеті матеріали з прославленням комуністичного режиму.

У Харкові викрили 52-річного шанувальника СРСР. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, харківʼянин поширював на просторах Інтернету публікації з пропагандою комуністичного тоталітарного режиму.



Здебільшого свої думки він висловлював у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте».



Зокрема, він поширював матеріали з комуністичною символікою у вигляді герба СРСР та портретів Леніна і Сталіна.



Експертиза підтвердила, що його публікації містили зображення, використання яких заборонено Законом України "Про засудження комуністичного та нацистського режимів в Україні та заборону їхньої символіки".



Чоловіка затримали.

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