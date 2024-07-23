На Харьковщине мужчина огородил часть городского пляжа, поставил мангалы и брал деньги за вход

Предприниматель обустроил зону отдыха на земельном участке, находящемся в коммунальной собственности городского совета.

Источник фото: Харьковская областная прокуратура

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На Харьковщине мужчина самовольно занял участок на берегу водоема и обустроил зону отдыха. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как отмечается, предприниматель огородил территорию деревянным забором, обустроил мангальные зоны, поставил беседки и деревянные столы. Мужчина организовал платный вход на территорию этой «базы отдыха».

Следствием было установлено, что предприниматель обустроил зону отдыха на земельном участке, находящемся в коммунальной собственности Первомайского городского совета.

"Не имея никаких разрешительных документов, действуя вопреки требованиям Земельного и Водного кодексов Украины, подозреваемый самовольно занял участок площадью около 1,8 га, который расположен на берегу местного пруда и находится в охранной зоне", - пишут в прокуратуре.

Следовательно, мужчине сообщили о подозрении по факту самовольного занятия земельного участка, совершенного в отношении земель в охранных зонах (ч. 2 ст. 197-1 УК Украины).

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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