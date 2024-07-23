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На Харківщині чоловік огородив частину міського пляжу, поставив мангали і брав гроші за вхід

20:44, 23 липня 2024
Підприємець облаштував зону відпочинку на земельній ділянці, яка перебуває в комунальній власності міської ради.
На Харківщині чоловік огородив частину міського пляжу, поставив мангали і брав гроші за вхід
Джерело фото: Харківська обласна прокуратура
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На Харківщині чоловік самовільно зайняв ділянку на березі водойми і облаштував зону для відпочинку. Про це повідомили у обласній прокуратурі.

Як зазначається, підприємець огородив територію дерев’яним парканом, облаштував мангальні зони, поставив альтанки і дерев’яні столи. Чоловік організував платний вхід на територію цієї «бази відпочинку».

Слідством було встановлено, що підприємець облаштував зону відпочинку на земельній ділянці, яка перебуває в комунальній власності Первомайської міської ради.

«Не маючи жодних дозвільних документів, діючи всупереч вимогам Земельного і Водного кодексів України, підозрюваний самовільно зайняв ділянку площею близько 1,8 га, яка розташована на березі місцевого ставка і перебуває в охоронній зоні», - пишуть у прокуратурі.

Відтак, чоловіку повідомили про підозру за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого щодо земель в охоронних зонах (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

Йому загрожує до двох років позбавлення волі.

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