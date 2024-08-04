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Враг ударил по железной дороге в Полтавской области, ряд поездов идут с задержками

10:19, 4 августа 2024
Из-за обстрела рф были повреждены колеи, контактная сеть и опоры.
Враг ударил по железной дороге в Полтавской области, ряд поездов идут с задержками
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В воскресенье, 4 августа, российские оккупационные войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

«Ночью в результате обстрела в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Ряду поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но поэтому они следуют с существенными задержками», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за обстрелов были повреждены колеи, контактная сеть, опоры и т.д.

«Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущена с резервными тепловозами, а уже практически полностью возобновлены и энергоснабжение. К счастью, обошлось без жертв и раненых», - добавили в компании.

Также железнодорожники собирают данные о пересадках пассажиров, чтобы организовать дальнейшие поездки.

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