Ворог вдарив по залізниці на Полтавщині, низка потягів йдуть з затримками

Через обстріл рф було пошкоджено колії, контактну мережу та опори.

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У неділю, 4 серпня, російські окупаційні війська атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області. Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

«Вночі внаслідок обстрілу у Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру. Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через обстріл було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо.

«Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлось без жертв та поранених», - додали в компанії.

Також залізничники збирають дані про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.

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