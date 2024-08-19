В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков

В столице запрещено движение грузовиков свыше 24 тонн при температуре выше +28.

В Киеве 19 августа введены ограничения на движение крупногабаритного грузового транспорта из-за повышенной температуры. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Так, с целью сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено передвигаться, если температура воздуха превышает +28 градусов Цельсия. Запрет касается транспорта с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Водителям рекомендуется переждать жаркий период на площадках для временной стоянки, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

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