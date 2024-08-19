У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

У столиці заборонений рух вантажівок понад 24 тонни при температурі вище +28.

У Києві 19 серпня введені обмеження на рух великогабаритного вантажного транспорту через підвищену температуру. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, з метою збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено пересуватися, якщо температура повітря перевищує +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Водіям рекомендується перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

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