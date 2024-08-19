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У Римі турист з України видряпав своє ім’я на стіні Колізею: йому загрожує в’язниця

13:00, 19 серпня 2024
19-річний українець може опинитися за ґратами через напис на стінах 2000-річної будівлі Колізею у Римі.
У Римі турист з України видряпав своє ім’я на стіні Колізею: йому загрожує в’язниця
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У Римі поліція затримала туриста з України, який наніс ініціали на стіні 2000-річної будівлі Колізею. Про це повідомляє видання Il Fatto Quotidiano.

Випадок стався ще 16 серпня. 19-річний громадянин України, який перебував у Римі як турист, вирішив видряпати своє ім’я на одній зі стін Колізею.

Його дії помітили інші відвідувачі і порушника майже одразу затримали охорона та поліція.

Українцю висувають звинувачення у пошкодженні культурної спадщини.

Мер Риму Роберто Гуалтьєрі похвалив швидку реакцію охорони та наголосив, що у такому осередку історичної спадщини «немає місця для хуліганства та ідіотів».

Подібний випадок - не перший і не останній у Римі, як і в інших містах мистецтва. Водночас нагадує, що гравірувати своє ім'я або ім'я своєї дівчини на Колізеї, як і на будь-якому іншому пам'ятнику, є злочином.

Вандалів зазвичай звинувачують у псуванні культурних цінностей. За подібні злочини в Італії загрожує позбавлення волі від двох до п'яти років або штраф до 15 тис. євро.

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