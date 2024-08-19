В Риме турист из Украины выцарапал свое имя на стене Колизея: ему грозит тюрьма

19-летний украинец может оказаться за решеткой из-за надписи на стенах 2000-летнего здания Колизея в Риме.

В Риме полиция задержала туриста из Украины, нанесшего инициалы на стене 2000-летнего здания Колизея. Об этом сообщает издание Il Fatto Quotidiano.

Случай произошел еще 16 августа. 19-летний гражданин Украины, находившийся в Риме как турист, решил выцарапать свое имя на одной из стен Колизея.

Его действия были замечены другми посетителями и нарушителя почти сразу задержали охрана и полиция.

Украинцу выдвигают обвинения в повреждении культурного наследия.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери похвалил скорую реакцию охраны и подчеркнул, что в такой ячейке исторического наследия «нет места для хулиганства и идиотов».

Подобный случай – не первый и не последний в Риме, как и в других городах искусства. В то же время, напоминает, что гравировать свое имя или имя своей девушки на Колизее, как и на любом другом памятнике, является преступлением.

Вандалов обычно обвиняют в порче культурных ценностей. За подобные преступления в Италии грозит лишение свободы от двух до пяти лет или штраф до 15 тысяч евро.

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