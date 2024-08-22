На какие коммунальные услуги могут назначить льготы участнику боевых действий, проживающему в общежитии

Для назначения льгот лицо должно быть на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготы, и обратиться в орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением.

В Пенсионном фонде рассказали, на какие жилищно-коммунальные услуги могут назначить льготы участнику боевых действий, проживающему в общежитии.

Правила предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, в частности участникам боевых действий, регламентируются Порядком предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.7319.

Перечень жилищно-коммунальных услуг и платежей, на оплату которых предоставляются льготы, определен пунктом 1 Порядка. Основные услуги и платежи, на которые предоставляются льготы:

жилищная услуга – услуга по управлению многоквартирным домом;

коммунальные услуги – услуги по снабжению и распределению природного газа, снабжению и распределению электрической энергии, снабжению тепловой энергией, снабжению горячей водой, централизованным водоснабжением, централизованным водоотводом, управлением бытовыми отходами;

плата за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг.

Для назначения льгот лицо должно быть на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготы и обратиться в орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением о предоставлении льгот по установленной форме. В заявлении заполняются в том числе данные относительно тех жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется льготник, название и лицевой счет организации, предоставляющей услуги.

При обработке документов территориальные управления Пенсионного фонда Украины направляют к управляющим домам, предоставляющим услугам запрос для подтверждения размера взносов/платежей на оплату расходов на управление домом, цен и тарифов на услуги. После получения ответов сведения проверяются и принимаются решения о назначении льгот.

Учитывая указанное, если организация, осуществляющая управление общежитием, предоставит по запросу территориального управления Пенсионного фонда Украины информацию о перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми вы пользуетесь как житель общежития, а также о ценах и тарифах на эти услуги, то именно на них могут быть назначены льготы.

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