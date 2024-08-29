В Киеве 7 улиц и переулков переименовали в честь Защитников Украины

В столице пропал переулок Достоевского и появился Максима Кривцова.

В рамках дерусификации и декоммунизации городских объектов в столице переименовали семь улиц и переулков в честь Защитников Украины.

«Процесс дерусификации в столице продолжается. И сегодня еще 7 улиц и переулков мы лишим советских и российских названий и символов, связанных со страной-агрессором. Мы продолжаем называть киевские улицы именами наших Героев-Защитников, в частности героев современной российско-украинской войны», – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, депутаты переименовали:

переулок Вешенского в Деснянском районе столицы на переулок Вячеслава Радионова;

переулок Достоевского в Подольском районе на переулок Максима Кривцова;

улицу Константина Заслонова в Дарницком районе на улицу Геннадия Афанасьева;

улицу Нахимова в Подольском районе на улицу Николая Кравченко;

улицу Стрелковую в Голосеевском районе на улицу Олега Дидушка;

улицу Генерала Наумова в Святошинском районе на улицу Олега Мудрака;

улицу Вузовскую в Соломенском районе на улицу Максима Токарева.

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