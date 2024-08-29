У Києві 7 вулиць та провулків перейменували на честь Захисників України

У столиці зник провулок Достоєвського та з'явився Максима Кривцова.

У межах дерусифікації та декомунізації міських об’єктів у столиці перейменували сім вулиць та провулків на честь Захисників України.

«Процес дерусифікації у столиці триває. І сьогодні ще 7 вулиць та провулків ми позбавимо радянських і російських назв та символів, пов’язаних з країною-агресором. Ми продовжуємо називати київські вулиці іменами наших Героїв-Захисників, зокрема, героїв сучасної російсько-української війни», – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, депутати перейменували:

провулок Вешенського у Деснянському районі столиці на провулок В’ячеслава Радіонова;

провулок Достоєвського у Подільському районі на провулок Максима Кривцова;

вулицю Костянтина Заслонова у Дарницькому районі на вулицю Геннадія Афанасьєва;

вулицю Нахімова у Подільському районі на вулицю Миколи Кравченка;

вулицю Стрілкову у Голосіївському районі на вулицю Олега Дідушка;

вулицю Генерала Наумова у Святошинському районі на вулицю Олега Мудрака;

вулицю Вузівську у Солом’янському районі вулицю Максима Токарева.

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