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Виплати за лікарняними у зв'язку з вагітністю та пологами — що треба знати

07:55, 30 серпня 2024
Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку листок непрацездатності.
Виплати за лікарняними у зв'язку з вагітністю та пологами — що треба знати
Фото: dtkt.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило питання виплат за лікарняними у зв'язку з вагітністю та пологами.

Допомога по вагітності та пологах надається жінці, яка є застрахованою особою, у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку листок непрацездатності.

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох і більше дітей — 70) календарних днів після пологів.

За бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань частина відпустки тривалістю 70 календарних днів, передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів. При цьому загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів (140 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнених пологів).

Жінкам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за весь період зазначеної відпустки, тривалість якої становить 90 календарних днів до пологів та 90 календарних днів після пологів. За бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань частина відпустки тривалістю 90 календарних днів, передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів.

Умови надання, тривалість виплати та розмір такої допомоги визначені Законом України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Допомога надається в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

Розмір допомоги по вагітності та пологах обчислюється сумарно за всі дні відпустки по вагітності та пологах та надається в повному обсязі застрахованій особі незалежно від кількості використаних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами до пологів.

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Дата фінансування допомоги по вагітності та пологах прямо залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку на виплату коштів працівнику.

Після того, як кошти перераховано на рахунок страхувальника, виплата допомоги здійснюється страхувальником у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після надходження коштів від Пенсійного фонду.

Пенсійним фондом України здійснюється оплата лише за лікарняним у зв’язку з вагітністю та пологами. Для отримання допомоги при народженні дитини необхідно звернутися до органу соціального захисту населення.

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