В Киевской области и еще в трех областях ввели экстренные отключения электроэнергии

Экстренные отключения электроэнергии ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме.

В пятницу, 30 августа, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях были введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщила преслужба ДТЭК.

В компании отмечают, что соответствующее распоряжение было предоставлено в Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.

«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев», - говорится в заявлении.

Напомним, для жителей столицы запустили сервис информирования о ситуации в энергосистеме.

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