На Київщині та ще у трьох областях ввели екстрені відключення електроенергії

Екстрені відключення електроенергії ввели через складну ситуацію в енергосистемі.

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У п’ятницю, 30 серпня, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях ввели екстрені відключення електроенергії. Про це повідомила преслужба ДТЕК.

У компанії зазначають, що відповідне розпорядження надали в Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.

«Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців», - сказано у заяві.

Нагадаємо, для жителів столиці запустили сервіс інформування про ситуацію в енергосистемі.

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