Для жителів столиці запустили сервіс інформування про ситуацію в енергосистемі

Інформація про ситуацію в енергосистемі буде оновлюватись максимально швидко, адже надходитиме з Диспетчерського центру «Укренерго».

У НЕК «Укренерго» повідомили, що разом з «Київ Цифровий» створили можливості для мешканців столиці оперативно дізнаватись про ситуацію в енергосистемі та можливі відключення електроенергії.

Усі, хто встановив цей застосунок (а це понад 3 мільйони користувачів) – відтепер мають змогу отримувати повідомлення про поточну ситуацію з електропостачанням, заплановані зміни графіків або аварійні відключення. Інформація буде оновлюватись максимально швидко, адже надходитиме з Диспетчерського центру «Укренерго».

Щоб переглянути інформацію про стан енергосистеми – необхідно натиснути на позначку нового сервісу на головному екрані. Зайшовши у розділ, користувач побачить стан енергосистеми на сьогодні, а увечері – прогноз на завтра. Графік відключень за конкретною адресою можна, як і раніше, побачити в застосунку у розділі ДТЕК.Світло.

Окремо варто звернути увагу на візуалізацію сповіщень. Тепер і в застосунку Київ Цифровий користувачів про стан енергосистеми інформуватиме відомий підписникам сторінок «Укренерго» кіт Графік. Якщо він зелений – значить в енергосистемі все добре і відключень немає. Якщо жовтий – електроенергії недостатньо і є ймовірність відключень. А якщо червоний – то відключення вже застосовуються.

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