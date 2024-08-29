Як отримати дозвіл на проживання в місцях тимчасового поселення разом із домашніми тваринами – що робити

Потрібно написати заяву до керівника закладу, де вказати інформацію про свого домашнього улюбленця.

Зображення: Freepik

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Евакуйовані українці можуть отримати дозвіл на проживання в місцях тимчасового поселення (МТП) разом із домашніми тваринами. Для цього потрібно написати заяву до керівника закладу, де вказати інформацію про свого домашнього улюбленця.

Як зазначають у Мінреінтеграції, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», є можливість поселення в МТП осіб разом із їхніми домашніми тваринами.

Для цього потрібно отримати попереднє погодження від керівника закладу.

В першу чергу, можливість розміщення тварин визначається залежно від умов і ресурсів конкретного МТП. Для цього ВПО мають подати письмову заяву, де вказати інформацію про домашню тварину.

Після чого керівник МТП ухвалює рішення про можливість проживання з домашніми тваринами, зважаючи на здатність закладу забезпечити належні умови проживання та дотримання санітарних норм.

Тому громадянам, які планують евакуюватися разом із домашніми тваринами, рекомендують заздалегідь з’ясувати можливість проживань з тваринами в конкретному МТП.

У Мінреінтеграції зауважують, що вчасна подача заяви та попереднє погодження допоможуть уникнути непорозумінь і забезпечити спокійний переїзд.

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