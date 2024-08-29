Как получить разрешение на проживание в местах временного поселения вместе с домашними животными – что делать

Нужно написать заявление к руководителю заведения, где указать информацию о своем домашнем любимце.

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Эвакуированные украинцы могут получить разрешение на проживание в местах временного поселения (МТП) вместе с домашними животными. Для этого нужно написать заявление к руководителю заведения, где указать информацию о своем домашнем любимце.

Как отмечают в Минреинтеграции, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 930 «Некоторые вопросы функционирования мест временного проживания внутри перемещенных лиц» есть возможность поселения в МТП лиц вместе с их домашними животными.

Для этого необходимо получить предварительное согласование от руководителя заведения.

В первую очередь возможность размещения животных определяется в зависимости от условий и ресурсов конкретного МТП. Для этого ВПЛ должны подать письменное заявление, где указать информацию о домашнем животном.

После чего руководитель МТП принимает решение о возможности проживания с домашними животными, учитывая способность заведения обеспечить надлежащие условия проживания и соблюдение санитарных норм.

Поэтому гражданам, которые планируют эвакуироваться вместе с домашними животными, рекомендуют заранее выяснить возможность проживаний с животными в конкретном МТП.

В Минреинтеграции отмечают, что своевременная подача заявления и предварительное согласование помогут избежать недоразумений и обеспечить спокойный переезд.

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