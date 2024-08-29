В Виннице столкнулся микроавтобус и маршрутка – есть пострадавшие

В результате столкновения микроавтобуса и рейсового транспортного средства пассажиры последнего получили травмы разной степени.

В Виннице 29 августа в ДТП с участием маршрутного такси и микроавтобуса пострадали семь человек.

На месте работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщили в местной полиции.

По предварительной информации, авария произошла около 11:00 на перекрестке улиц Келецкая и Барское шоссе.

В результате столкновения микроавтобуса и рейсового транспортного средства пассажиры последнего получили травмы разной степени. По состоянию на 12:00 за медицинской помощью обратилось 7 человек.

Сообщается, что информация обновляется.

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