Территориальная подсудность четырех судов Донецкой области будет изменена со 2 сентября: что известно

Судей переведут в другие суды, судебные дела уже эвакуированы, аппарату судов предложено самостоятельно решить свою судьбу.

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Высший совет правосудия 29 августа 2024 года изменил территориальную подсудность дел четырех судов, расположенных на территории Донецкой области – Дзержинского городского суда, Димитровского городского суда, Красноармейского горрайонного суда (город Покровск) и Селидовского городского суда.

Указанное решение ВСП вступает в силу со 2 сентября.

Решение Совета правосудия обусловлено ухудшением ситуации в Донецкой области вследствие наступления РФ. В некоторых городах, например в Торецке (Дзержинск), сейчас ведутся активные боевые действия.

27 августа в Совет правосудия поступило представление председателя Верховного Суда о необходимости изменения территориальной подсудности судебных дел указанных четырех судов.

Еще раньше 22 июля и 21 августа с соответствующим предложением обратилась и Государственная судебная администрация.

«Суды Донецкой области в сложных условиях работали мужественно, но ситуация в Донецкой области изменилась не в лучшую сторону», - сообщил на заседании ВСП председатель Верховного Суда Станислав Кравченко.

Фактически из городов, где находятся суды, уже эвакуированы органы местной власти.

Как добавил и. о. главы ГСА Максим Пампура, архивные и судебные дела многих судов, расположенных в Донецкой области, а также наиболее ценное оборудование, уже эвакуированы на территорию Днепропетровской и Полтавской областей.

Председатель Службы судебной охраны Павел Малыхин в свою очередь отметил, что судебная охрана со всех четырех судов уже снята. 29 августа 2024 года была снята охрана с Красноармейского горрайонного суда.

Сотрудники ТУ ССО в Донецкой области уже переведены в Полтавскую область. Под охраной судебной охраны остаются только восемь зданий судов, расположенных в Донецкой области.

Как рассказал Станислав Кравченко, рассмотрение дел, ранее подсудных четырем указанным судам, предложено передать в суды, которые находятся в городе Днепр и в Днепропетровской области.

Дела Дзержинского городского суда будут рассматривать Самарский районный суд города Днепропетровска.

Дела Димитровского городского суда теперь будет рассматривать Бабушкинский районный суд города Днепропетровска.

Дела Красноармейского горрайонного суда передадут в Заводской районный суд города Днепродзержинска.

А дела Селидовского городского суда будет рассматривать Кировский районный суд города Днепропетровска.

По предложению, как председателя Верховного Суда, так и Высшего совета правосудия, судей всех четырех судов должны переводить исключительно в суды, на которые изменена территориальная подсудность судов, где они ранее осуществляли правосудие.

Как отметил Станислав Кравченко, изменение территориальной подсудности сразу четырех судов Донецкой области в любом случае порождает ряд проблем.

Дело в том, что указанные суды рассматривали большое количество дел и ходатайств органов досудебного расследования, связанных с преступлениями, совершенными в условиях боевых действий. Речь идет как о военных преступлениях, совершенных агрессором, так и о правонарушениях, совершенных украинскими военнослужащими во время несения военной службы.

Также возникнут проблемы, связанные с представительством обвинения в судах, защитой прав и интересов граждан, а также конвоированием подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Поэтому изменение территориальной подсудности на суды Днепропетровской области хотя бы частично позволит решить логистические и организационные вопросы.

Вместе с тем, как сообщил председатель Верховного Суда, далеко не все главы судов Днепропетровской области, которым теперь достанутся дела судов Донецкой области, были в восторге от такой перспективы.

В частности, они сообщили, что судьи судов Днепропетровской области также уже перегружены делами, к тому же возникнут вопросы с размещением новых судей и работников аппаратов судов и их материальным обеспечением.

По их мнению, дела судов Донецкой области лучше распределить по всей Украине, учитывая нагрузку тех или иных судов.

Кроме того, как отметили члены Высшего совета правосудия, до сих пор фактически не решена судьба работников аппаратов судов, территориальная подсудность которых будет изменена со 2 сентября.

Как сообщил и. о. председателя ГСА Максим Пампура, сейчас юридически отсутствует такая процедура как командировка или перевод работников аппаратов судов в другие суды. Следовательно, им придется самим решать свою дальнейшую судьбу – они могут, как уволиться вообще, так и переехать в другие города и снова трудоустроиться уже в другие суды.

Обо всех принятых мерах по эвакуации четырех судов Донецкой области ГСА и Служба судебной охраны должны проинформировать Совет правосудия до 12 сентября 2024 года.

Автор Вячеслав Хрипун

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