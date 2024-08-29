Територіальна підсудність чотирьох судів Донецької області буде змінена з 2 вересня: що відомо

Суддів переведуть в інші суди, судові справи вже евакуйовані, апарату судів запропоновано самостійно вирішити свою долю.

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Вища рада правосуддя 29 серпня 2024 року змінила територіальну підсудність справ чотирьох судів, що розташовані на території Донецької області - Дзержинського міського суду, Димитровського міського суду, Красноармійського міськрайонного суду (місто Покровськ) та Селидівського міського суду.

Зазначене рішення ВРП набирає чинності з 2 вересня.

Рішення Ради правосуддя обумовлене погіршенням ситуації у Донецькій області через наступ РФ. В деяких містах, наприклад у місті Торецьк (Дзержинськ) наразі ведуться активні бойові дії.

27 серпня до Ради правосуддя надійшло подання голови Верховного Суду про необхідність зміни територіальної підсудності судових справ вказаних чотирьох судів.

Ще раніше, 22 липня та 21 серпня з відповідною пропозицією звернулася і Державна судова адміністрація.

«Суди Донецької області в складних умовах працювали мужньо, але ситуація на Донеччині змінилася не в найкращу сторону», - повідомив на засіданні ВРП голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

Фактично з міст, де розташовані суди, вже евакуйовані органи місцевої влади.

Як додав в. о. голови ДСА Максим Пампура, архівні та судові справи багатьох судів, розташованих в Донецькій області, а також найбільш цінне обладнання, вже евакуйовані на територію Дніпропетровської та Полтавської областей.

Голова Служби судової охорони Павло Малихін у свою чергу зазначив, що судова охорона з усіх чотирьох судів вже знята. 29 серпня 2024 року була знята охорона з Красноармійського міськрайонного суду.

Співробітники ТУ ССО у Донецькій області здебільшого вже переведені у Полтавську область. Під охороною судових охоронців наразі залишаються лише вісім будівель судів, розташованих у Донецької області.

Як розповів Станіслав Кравченко, розгляд справ, раніше підсудних чотирьом зазначеним судам, запропоновано передати в суди, які знаходяться у місті Дніпро та у Дніпропетровській області.

Справи Дзержинського міського суду буде розглядати Самарський районний суд міста Дніпропетровська.

Справи Димитровського міського суду відтепер розглядатиме Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська.

Справи Красноармійського міськрайонного суду дісталися Заводському районному суду міста Дніпродзержинська.

А справи Селидівського міського суду буде розглядати Кіровський районний суд міста Дніпропетровська.

За пропозицією як голови Верховного Суду, так і Вищої ради правосуддя, суддів усіх чотирьох судів мають переводити виключно в ті суди, на які змінена територіальна підсудність судів, де вони раніше здійснювали правосуддя.

Як зазначив Станіслав Кравченко, зміна територіальної підсудності одразу чотирьох судів Донецької області у будь-якому випадку породжує низку проблем.

Справа в тому, що вказані суди розглядали велику кількість справ та клопотань органів досудового розслідування, пов’язаних зі злочинами, що були вчинені в умовах бойових дій. Мова йде як про воєнні злочини, вчинені агресором, так і про правопорушення, які вчинені українськими військовослужбовцями під час несення військової служби.

Також виникнуть проблеми, пов’язані з представництвом обвинувачення в судах, захистом прав і інтересів громадян тощо, а також конвоюванням підозрюваних, обвинувачених і засуджених.

Тому зміна територіально підсудності на суди Дніпропетровської області хоча б частково дозволить вирішити логістичні та організаційні питання.

Разом з тим, як повідомив голова Верховного Суду, далеко не всі голови судів Дніпропетровської області, яким тепер дістануться справи судів Донецької області, були у захваті від такої перспективи.

Зокрема вони повідомили, що судді судів Дніпропетровської області також вже перевантажені справами, до того ж виникнуть питання з розміщенням нових суддів та працівників апаратів судів та їх матеріальним забезпеченням.

На їх думку, справи судів Донецької області краще розподілити по всій Україні, враховуючи навантаження тих чи інших судів.

Крім того, як зазначили члени Вищої ради правосуддя, досі фактично не вирішеною залишається доля працівників апаратів судів, територіальна підсудність яких буде змінена з 2 вересня.

Як повідомив в. о. голови ДСА Максим Пампура, наразі юридично відсутня така процедура як відрядження або переведення працівників апаратів судів в інші суди. Відтак, їм доведеться самім вирішувати свою подальшу долю – вони можуть як звільнитися взагалі, так і переїхати в інші міста та знову працевлаштуватися вже в інші суди.

Про всі вжиті заходи щодо евакуації чотирьох судів Донецької області ДСА та Служба судової охорони мають проінформувати Раду правосуддя до 12 вересня 2024 року.

Автор В’ячеслав Хрипун

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