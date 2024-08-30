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Як отримати лікарняний дистанційно — алгоритм дій

07:37, 30 серпня 2024
Отримати медичний висновок про тимчасову непрацездатність з ознаками грипу, ГРВІ або COVID-19 можна дистанційно.
Як отримати лікарняний дистанційно — алгоритм дій
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Міністерство охорони здоров'я України нагадало, що у разі появи симптомів грипу, ГРВІ або COVID-19 важливо залишатися вдома, щоб убезпечити себе та оточуючих.

У відомстві зазначають, що отримати медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) з ознаками грипу, ГРВІ або COVID-19 можна дистанційно. Для цього:

Зверніться до лікаря за допомогою телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або телемедичного зв’язку. 

Лікар, на основі отриманої інформації, відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність. 

Ви отримаєте смс з номером МВТН від електронної системи охорони здоровʼя. 

МВТН автоматично передається до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд. 

Очікуйте смс від Пенсійного фонду з номером лікарняного. Це підтверджує успішне оформлення. 

Повідомте роботодавцю про хворобу, вказавши номер лікарняного, який він зможе переглянути на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

У МОЗ додали, що продовження МВТН на термін більше п'яти днів потребує особистого візиту до лікаря.

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