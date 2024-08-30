Как получить больничный дистанционно — алгоритм действий

Получить медицинское заключение о временной нетрудоспособности с признаками гриппа, ОРВИ или COVID-19 можно дистанционно.

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Министерство здравоохранения Украины напомнило, что в случае появления симптомов гриппа, ОРВИ или COVID-19 важно оставаться дома, чтобы обезопасить себя и окружающих.

В ведомстве отмечают, что получить медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН) с признаками гриппа, ОРВИ или COVID-19 можно дистанционно. Для этого:

Обратитесь к врачу с помощью телефонной связи, интернет-телефонии или телемедицинской связи.

Врач, на основе полученной информации, откроет медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Вы получите смс с номером МЗВН от электронной системы здравоохранения.

МЗВН автоматически передается в Электронный реестр листков нетрудоспособности, который ведет Пенсионный фонд.

Ожидайте смс от Пенсионного фонда с номером больничного. Это подтверждает успешное оформление.

Сообщите работодателю о болезни, указав номер больничного, который он сможет просмотреть на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

В Минздраве добавили, что продление МЗВН на срок более пяти дней требует личного визита к врачу.

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