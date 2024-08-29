У Вінниці зіткнувся мікроавтобус та маршрутка – є постраждалі

Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та рейсового транспортного засобу пасажири останнього отримали травми різному ступеню.

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У Вінниці 29 серпня в ДТП за участі маршрутного таксі та мікроавтобуса постраждали семеро людей.

На місці працює слідчо-оперативна група. Про це повідомили у місцевій поліції.

За попередньою інформацією, аварія сталась близько 11:00 години на перехресті вулиць Келецька та Барське шосе.

Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та рейсового транспортного засобу пасажири останнього отримали травми різному ступеню. Станом на 12:00 за медичною допомогою звернулось 7 людей.

Повідомляється, що інформація оновлюється.

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