Для жителей столицы запустили сервис информирования о ситуации в энергосистеме

Информация о ситуации в энергосистеме будет обновляться максимально быстро, поскольку будет поступать из Диспетчерского центра «Укрэнерго».

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что вместе с «Киев Цифровой» создали возможности для жителей столицы оперативно узнавать ситуацию в энергосистеме и возможные отключения электроэнергии.

Все, кто установил это приложение (а это более 3 миллионов пользователей) – теперь могут получать сообщения о текущей ситуации с электроснабжением, запланированы изменения графиков или аварийные отключения. Информация будет обновляться максимально быстро, поскольку будет поступать из Диспетчерского центра «Укрэнерго».

Чтобы просмотреть информацию о состоянии энергосистемы, необходимо нажать на отметку нового сервиса на главном экране. Зайдя в раздел, пользователь увидит состояние энергосистемы на сегодняшний день, а вечером – прогноз на завтрашний день. График отключений по конкретному адресу можно по-прежнему увидеть в приложении в разделе ДТЕК.Світло.

Отдельно следует обратить внимание на визуализацию уведомлений. Теперь и в приложении Киев Цифровой пользователей о состоянии энергосистемы будет информировать известный подписчикам страниц «Укрэнерго» График. Если он зеленый – значит, в энергосистеме все хорошо и отключений нет. Если желтый – электроэнергии недостаточно и есть возможность отключений. А если красный – то отключения уже применяются.

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