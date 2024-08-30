На Запорожье погиб мужчина, который во время работ упал в 30-метровый колодец

Мужчине во время работ на голову упала емкость с глиной.

На Запорожье погиб мужчина, который упал в колодец во время работ. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в одном из населенных пунктов Запорожского района двое мужчин чистили колодец глубиной около 30 м.

«Собственнику домовладения во время работ на голову упала емкость с глиной. Второй мужчина спустился к нему, чтобы помочь, до прибытия спасателей находился рядом», - говорится в сообщении.

С помощью спецоборудования спасатели достали мужчину 1981 года рождения без сознания, медики «скорой», к сожалению, констатировали его смерть.

Второй мужчина 1966 года рождения, которого вытащили сотрудники ГСЧС, от госпитализации отказался.

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