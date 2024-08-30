На Запоріжжі загинув чоловік, який під час робіт впав у 30-метровий колодязь

Чоловіку під час робіт на голову впала ємність з глиною.

На Запоріжжі загинув чоловік, який впав у колодязь під час робіт. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, в одному із населених пунктів Запорізького району двоє чоловіків чистили колодязь глибиною близько 30 м.

«Власнику домоволодіння під час робіт на голову впала ємність з глиною. Другий чоловік спустився до нього аби допомогти, до прибуття рятувальників знаходився поруч», - йдеться у повідомленні.

За допомогою спецобладнання рятувальники дістали чоловіка 1981 року народження без свідомості, медики «швидкої», на жаль, констатували його смерть.

Другий чоловік 1966 року народження, якого витягнули співробітники ДСНС, від госпіталізації відмовився.

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